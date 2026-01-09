Con el objetivo de inhibir el reclutamiento forzado que se registra en las inmediaciones de la Central Camionera de Tlaquepaque, este viernes el titular del C5 Jalisco, Juan Carlos Contreras, informó que ya operan cerca de 50 cámaras, tanto dentro como fuera del punto de abordaje.

“La iniciativa privada hizo su parte, puso las 24 cámaras instaladas dentro de la central camionera: andenes pasillos y el corredor vial que se tiene en la central camionera, las 24 cámaras ya están funcionando y están conectadas al C5 estatal, estamos trabajando con el C4 municipal de Tlaquepaque estamos haciendo este esfuerzo, más tres puntos de monitoreo extra que se hicieron en los entornos de la central camionera a lo que ya se tenía, tanto de Tlaquepaque como del c5 estatal, y nos da cercano a 50 cámaras lo que está cuidando toda la central camionera”.

El funcionario añadió que únicamente falta el software para el reconocimiento facial, pues las 50 cámaras instaladas cuentan con este nivel de tecnología. (Por Edgar Flores Maciel)