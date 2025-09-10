El último reporte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, indica que suman 57 personas lesionadas por la explosión de una pipa en la Calzada Zaragoza, en el Puente de la Concordia, en la delegación Iztapalapa.

Detalla que de éstos, 19 presentan heridas de gravedad y no se tiene por el momento a alguna persona fallecida.

Indica que 18 automóviles resultaron con alguna afectación y se desconoce por el momento la ubicación del chofer de la pipa.

El accidente provoca una fuerte movilización en la capital del país y el cierre de algunas importantes vías.