El Congreso de Jalisco realizó una mesa de trabajo para discutir la propuesta de tipificar como delito el reclutamiento forzado de menores, con el fin de sancionar esta práctica y contar con datos oficiales sobre su incidencia.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, subrayó la urgencia de la medida, al señalar que Jalisco se encuentra entre las cinco entidades del país con mayor ocurrencia de este fenómeno.

“El 50 por ciento de las víctimas de reclutamiento podría estimarse que sean menores de edad, es decir, niñas, niños y adolescentes. Al tipificarlo es cuando vamos a poder garantizar tener data, Tener los datos será uno de los principios fundamentales de esta nueva legislación”.

La iniciativa contempla penas de hasta 30 años de prisión y multas de dos mil a cuatro mil UMAS para quienes incurran en este delito. (Por Marck Hernández)