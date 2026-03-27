Desde el pasado 19 de marzo comenzaron los reportes por fallas en el sistema de plataformas del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

Cientos de quejas y denuncias en redes sociales porque los ciudadanos no pueden pagar el predial, ni las multas, ni los cargos, ni las licencias, ni los permisos; no hay Registro Civil, todo falla en el Centro Administrativo Tlajomulco.

Las inconformidades incluyen que los ciudadanos buscan aprovechar los todavía descuentos en algunas obligaciones, por periodo de inicio de año, pero esto se acaba el próximo 31 de marzo; pero al no haber sistema ni plataformas, los descuentos no son aplicados.

En respuesta, el gobierno de Tlajomulco reveló que habría sido una falla en el suministro eléctrico lo que provocó el grave problema técnico y que se trabaja para resolverlo.

Lo negativo es que ya son 9 días consecutivos sin servicios en el CAT. (Por Gustavo Cárdenas)