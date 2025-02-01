Luego de revelar los daños genéticos que provoca la contaminación del Río Santiago a los habitantes de comunidades aledañas, Carlos Álvarez Moya, director del Instituto de Biología y Genética Molecular del CUCBA de la UdeG, llama a las autoridades a aplicar una normatividad más estricta para evitar, por ejemplo, descargas industriales.
“Yo creo que hay que empezar con una aplicación de la normatividad estricta respecto a los desechos industriales y municipales. Las aguas no deben verterse a los cauces de los ríos impunemente, tienen que ser tratadas. Por otro lado, estas plantas de tratamiento de agua deben trabajar bien, deben trabajar al cien.”
Álvarez Moya le recomienda a la población que vive en torno al cauce del Río Santiago que trate de exponerse lo menos posible, sobre todo en esta época de calor, en la que aumentan los riesgos y malos olores por el alto grado de contaminación. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Exigen una normatividad más estricta para el Río Santiago
Luego de revelar los daños genéticos que provoca la contaminación del Río Santiago a los habitantes de comunidades aledañas, Carlos Álvarez Moya, director del Instituto de Biología y Genética Molecular del CUCBA de la UdeG, llama a las autoridades a aplicar una normatividad más estricta para evitar, por ejemplo, descargas industriales.