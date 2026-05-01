La Fiscalía de Jalisco informó que aumentó a seis el número de personas detenidas por su presunta relación con el ataque armado contra elementos de la Fiscalía del Estado adscritos al Protocolo Alba, ocurrido en la colonia Pinar de la Venta, en Zapopan.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, señaló que una de las líneas de investigación apunta a que la agresión estaría relacionada con labores de búsqueda que realizaban los policías investigadores en la zona.

“En relación a los hechos, efectivamente, el personal de protocolo Alba fue a una prospección de un terreno de un cuerpo que se encontró al año pasado, si mal no lo recuerdo, para seguir con los trabajos de búsqueda de restos. Queremos pensar que, a raíz de que estuvieron por esa zona, y estas personas detectaron el vehículo que era personal de la Fiscalía, y bueno, por alguna cuestión fueron agredidos”.

Salvador González agregó que las seis personas detenidas ya fueron vinculadas a proceso y que presuntamente fungían como “halcones”, alertando a los autores materiales sobre los movimientos de la unidad oficial en esa zona del municipio. (Por Edgar Flores Maciel)