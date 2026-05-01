Las placas son para identificar vehículos, no personas, insiste y denuncia Ignacio Partida Ruelas, el actual presidente de Motoclubes Unidos de Jalisco Asociación Civil, quien señala que la obligación de portar número de placas en chalecos o vestimenta de los motociclistas vulnera derechos humanos y pone en riesgo a quienes utilizan esos vehículos como herramienta de trabajo.

“Consideramos que etiquetar a motociclistas con números de placas visibles en la espalda, genera estigmatización y criminaliza injustamente a personas trabajadoras y responsables. Las placas identifican vehículos, no personas, sí a la seguridad vial y si al casco y al emplacamiento, no al marcaje humano. Eso no se puede tener. La placa va en la moto y no en la espalda”.

Los motociclistas lamentan los operativos para el retiro de motocicletas, señalando que las familias quedan desprotegidas y sin medio de transporte. (Por Gustavo Cárdenas)