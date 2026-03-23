A partir del 13 de abril, el Peribús incorporará 10 nuevas unidades en el Arco Sur para disminuir los tiempos de espera, confirma el Gobierno del Estado.

Con esta medida, se busca reducir la frecuencia a alrededor de un minuto y medio en una de las zonas con mayor demanda.

Las unidades, de 12 metros y capacidad para 80 pasajeros, operarán con tecnología dual a diésel y atenderán el crecimiento de usuarios, impulsado también por la operación de la Línea 4.