Ya casi vacaciones, y eso obliga a los gobiernos a implementar cercos y recorridos de seguridad, prevención y hasta de vigilancia.

Tal el caso del Ayuntamiento de Guadalajara que hoy anunció el operativo por Semana Santa.

El comisario Ismael Ramírez detalló el estado de fuerza contemplado para las labores operativas.

“Un estado de fuerza de 800 policías, 300 patrullas, 100 bicicletas 100 motocicletas y la vigilancia aérea con el helicóptero Zeus, así como cuatro drones, que estarán de manera permanente en las zonas de mayor aforo de esta ciudad, de igual manera estaremos realizando dicho dispositivo en dos ejes, el de mayor concentración de visitantes es para la ciudad”.

El operativo de Semana Santa incluye recorridos en colonias para evitar el robo a casa habitación mientras las familias están de vacaciones. (Por Gustavo Cárdenas)