El secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, junto con el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, encabezó un recorrido de supervisión a las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Durante la visita, en la que participaron el equipo de la ATRAPI y empresas constructoras, se revisaron los avances del tramo que conectará la estación Mixcoac con Observatorio.

Una vez concluida, la ampliación permitirá una conexión directa entre la Línea 12, la Línea 1 del Metro y el Tren Interurbano México-Toluca en Observatorio.