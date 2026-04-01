El Ayuntamiento de Tlaquepaque aprobó la Campaña de Integración Familiar 2026, que se realizará del 4 de mayo al 30 de junio con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y brindar certeza jurídica a la población.

La estrategia contempla trámites gratuitos como matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimientos de hijos, para garantizar derechos como la identidad y el acceso a servicios básicos.

Durante la sesión de Cabildo también se autorizó un convenio con el Registro Público de la Propiedad y se turnaron iniciativas sociales enfocadas en mujeres, bienestar animal y atención a personas en situación de calle.