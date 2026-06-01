A diez días del inicio del mundial de futbol, continúan los preparativos del Fan Festival que se instalará en la Plaza Liberación, donde este lunes se realizó una supervisión encabezada por Rodrigo Martínez-Celis Wogau, Director de Seguridad y Protección Civil de FIFA en México.

Durante el recorrido se revisaron los avances en materia de seguridad y protección civil, aspectos considerados prioritarios para la operación de este espacio que recibirá a miles de aficionados durante la justa mundialista.

Entre los trabajos más visibles destaca la instalación de la pantalla gigante donde serán transmitidos los 104 partidos del torneo.

Las autoridades informaron que el acceso estará sujeto a controles de aforo para garantizar condiciones seguras a los asistentes. Guadalajara acelera así los preparativos para consolidarse como una de las sedes clave del Mundial que comenzará el próximo 11 de junio.