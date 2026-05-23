El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, supervisó los trabajos de modernización de la carretera Villahermosa–Francisco Escárcega, en el tramo correspondiente al municipio de Macuspana, Tabasco.

Durante el recorrido, el funcionario estuvo acompañado por personal del Centro Tabasco de dicha secretaría, con quienes revisó los avances de esta obra carretera que conecta a los estados de Tabasco y Campeche.

De acuerdo con la dependencia federal, la modernización de esta vía busca agilizar los tiempos de traslado, fortalecer la conectividad regional y favorecer el desarrollo económico del sureste del país mediante una mayor movilidad de personas y mercancías.