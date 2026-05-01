Autoridades estatales supervisaron los avances del nuevo patio para vehículos de plataforma que dará servicio a usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
El espacio, que registra un avance del 85 por ciento, tendrá capacidad para 60 vehículos simultáneamente y contará con iluminación, vigilancia, baños y áreas de espera para pasajeros.
Es la voz del gobernador, Pablo Lemus:
“Baja un pasajero del avión, sale, y bueno pues va a caminar 30 metros, va a llegar a un sistema de transporte con aire acondicionado, que lo va a llevar a este lugar”.
El secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, informó que únicamente podrán ingresar vehículos registrados y acreditados, mientras que el secretario de Transporte, Diego Monraz, detalló que habrá transporte gratuito cada cinco minutos entre la terminal aérea y el patio.
El proyecto forma parte de las acciones de movilidad vinculadas al nuevo corredor BRT sobre Carretera a Chapala, que conectará Periférico Sur con el aeropuerto mediante unidades eléctricas.
Supervisan patio para transporte por plataforma en Aeropuerto de Guadalajara
Autoridades estatales supervisaron los avances del nuevo patio para vehículos de plataforma que dará servicio a usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.