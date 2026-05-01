Autoridades estatales supervisaron los avances del nuevo patio para vehículos de plataforma que dará servicio a usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El espacio, que registra un avance del 85 por ciento, tendrá capacidad para 60 vehículos simultáneamente y contará con iluminación, vigilancia, baños y áreas de espera para pasajeros.

Es la voz del gobernador, Pablo Lemus:

“Baja un pasajero del avión, sale, y bueno pues va a caminar 30 metros, va a llegar a un sistema de transporte con aire acondicionado, que lo va a llevar a este lugar”.

El secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, informó que únicamente podrán ingresar vehículos registrados y acreditados, mientras que el secretario de Transporte, Diego Monraz, detalló que habrá transporte gratuito cada cinco minutos entre la terminal aérea y el patio.

El proyecto forma parte de las acciones de movilidad vinculadas al nuevo corredor BRT sobre Carretera a Chapala, que conectará Periférico Sur con el aeropuerto mediante unidades eléctricas.