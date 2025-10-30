La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenó este jueves un “nuevo método” para agilizar la revisión de los asuntos.

Al iniciar la sesión pública de hoy, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente del Alto Tribunal, reveló que el pleno acordó dar más tiempo a los temas que ameritan fijar criterios o de fondo, como los relacionados con la invalidez de normas o actos de autoridad.

Cabe recordar que, tras su entrada en funciones, la nueva Suprema Corte estableció un nuevo esquema de discusión de los asuntos, que contempla intervenciones por tiempos cronometrados.