Productores de maíz tomaron la caseta de peaje de Cuatro Caminos, de la carretera México-Nogales, en el municipio de Guasave, Sinaloa, y solo permiten la circulación del transporte de pasajeros y vehículos particulares, como medida de presión para las autoridades a fin de que se les pague a 7 mil 200 pesos la tonelada del grano.

Tras una prolongada discusión sobre las medidas a adoptar, se convocó a los productores del campo a concentrarse en esta caseta para mantener un bloqueo selectivo de camiones de carga durante 72 horas.

Los campesinos colocaron maquinaria agrícola en ambos carriles de la carretera donde sólo se permite el cruce de los autobuses de pasajeros, vehículos particulares y unidades de auxilio.