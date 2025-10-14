La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó las reformas a la ley y normas que sancionan y castigan la violencia vicaria, la cual entró en vigor en el 2024, pero hizo un exhorto al Congreso de la Unión para que legisle y establezca claramente, en el Código Penal Federal, cuáles son los elementos que configuran dicho delito.

El delito de violencia vicaria es cuando se busca infligir un daño a una mujer utilizando a terceras personas, como lo son sus propios hijos.

El pleno avaló las reformas a diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Civil Federal.