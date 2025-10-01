Después de 44 años al aire, MTV cerrará varios de sus canales de música en México, dejando una gran huella entre los fanáticos que crecieron escuchando a artistas como Café Tacvba, Madonna, Nirvana y Michael Jackson, entre otros.

La compañía Paramount Global confirmó el fin de transmisiones de los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el próximo 13 de diciembre, previo a las fiestas decembrinas.

Sin embargo, el canal principal de MTV, donde se transmiten reality shows seguirá al aire, aunque desde hace años abandonó su esencia como canal de música.