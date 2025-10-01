Después de 44 años al aire, MTV cerrará varios de sus canales de música en México, dejando una gran huella entre los fanáticos que crecieron escuchando a artistas como Café Tacvba, Madonna, Nirvana y Michael Jackson, entre otros.
La compañía Paramount Global confirmó el fin de transmisiones de los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el próximo 13 de diciembre, previo a las fiestas decembrinas.
Sin embargo, el canal principal de MTV, donde se transmiten reality shows seguirá al aire, aunque desde hace años abandonó su esencia como canal de música.
MTV apagará varios de sus canales musicales en México tras más de cuatro décadas al aire
