Debido a la intensa lluvia registrada la mañana de este miércoles en distintos puntos de la ciudad, Siteur suspendió momentáneamente la operación de la Línea 1 del Tren Ligero.

La medida obedece a una severa inundación sobre la avenida Colón, entre 18 de Marzo e Isla Raza, donde según reportes de usuarios el nivel del agua supera los 80 centímetros.

Como alternativa provisional, el sistema únicamente mantiene en funcionamiento el tramo de estación Auditorio a Juárez, mientras personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara realiza labores de desazolve en la zona afectada. (Por Edgar Flores Maciel)