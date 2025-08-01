La severa tormenta que se registra esta mañana fue generalizada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que continúan las afectaciones por inundaciones, árboles caídos y pasos a desnivel cerrados por el riesgo que representan, confirma a Notisistema el titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez.

“Tenemos hacia el norte de Guadalajara en la colonia Postes Cuates, ahí por Circunvalación. En Guadalajara también tenemos algunos reportes de árboles caídos, otros de inundación como en Arboledas o en Niños Héroes y Mariano Otero, el paso a desnivel está inundado. En el caso de Zapopan tenemos inundaciones alrededor de Plaza del Sol, Jardines del Sol, Ciudad del Sol, parte de López Mateos y Mariano Otero. También tenemos inundaciones en la zona del mercado de abastos, en Chicalote”.

Sergio Ramírez asegura que la tormenta comenzó a las cinco de la mañana en la zona oriente, pero se generalizó a las 7:30 en el área conurbada, cuando las personas se desplazan a sus trabajos. Se estima que alrededor de las once la circulación se normalice. (Por Gricelda Torres Zambrano)