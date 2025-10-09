Ante el paso de la tormenta tropical “Raymond”, la Secretaría de Educación Jalisco suspendió las clases presenciales este viernes 10 de octubre en diez municipios costeros y del sur del estado, en ambos turnos y niveles educativos.

La medida busca proteger a estudiantes y personal escolar. Los municipios afectados son, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Pihuamo, Puerto Vallarta, Tomatlán, Tonila y Tuxpan.

La dependencia indicó que la suspensión continuará hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. Se exhorta a la población a mantenerse en resguardo y seguir las recomendaciones de Protección Civil. (Por Edgar Flores Maciel)