El desbordamiento del Río El Sabino en Atotonilco el Alto provocó la inundación de áreas comunes y salones del Centro Universitario y de la Preparatoria Regional en ese municipio, por lo que este viernes y hasta nuevo aviso, las clases fueron suspendidas, así habla Gerardo, uno de los guardias de seguridad de los centros educativos.

“Hasta la banqueta, se metía pues a los salones, a la puerta de todo la banqueta se metía el agua para adentro -¿Alcanzaron a llegar estudiantes o ni llegaron? Se regresaron, suspendieron todo, se fueron maestros y todo”.

Hasta el momento se desconoce si las clases en Atotonilco se reanudarán el próximo lunes por las afectaciones. (Por Gustavo Cárdenas)