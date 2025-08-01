La bancada del PAN apoyó la elección de Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado y celebró el fin de la era Noroña en la Cámara Alta, como explica el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya.

“Nosotros celebramos que concluya este año de ominosa presidencia porque hoy se inaugura una nueva etapa. Ojalá la nueva presidenta del Senado de la República haya aprendido de los errores de su antecesor y verdaderamente en los hechos se dedique a representar a la pluralidad, a respetar a las minorías y a facilitar el diálogo. Para nosotros”.

La nueva Mesa Directiva será presidida por Castillo, y en ella figuran dos panistas: Imelda Sanmiguel como vicepresidenta y Gustavo Sánchez con cargo de secretario. (Por Arturo García Caudillo)