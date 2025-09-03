El gobierno de Baja California Sur, a través del Consejo Estatal de Protección Civil, anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los cinco municipios de la entidad ante la proximidad del huracán “Lorena”, que esta madrugada alcanzó la categoría 1 y ha provocado lluvias intensas.

Durante la sesión del Consejo esta mañana se confirmó que las lluvias han afectado desde la madrugada a los municipios de Los Cabos y La Paz, donde por la crecida de arroyos se suspendió el servicio de transporte público.

Asimismo, las autoridades indicaron el cierre de puertos a embarcaciones menores; no obstante, los aeropuertos de La Paz y San José del Cabo esta mañana se encuentran abiertos.