El Gobierno federal anunció la firma de un decreto que prohíbe la importación, fabricación y venta de 35 moléculas de plaguicidas considerados de alto riesgo para la salud y el medio ambiente.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que varios de estos químicos ya estaban vetados en otros países, pero no en México.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, subrayó que se trata de la mayor prohibición en la historia nacional, superior a la de 1991 cuando se vetaron 21 moléculas.

Entre los productos destacan el carbofurán, el endosulfán y el DDT.

El funcionario adelantó que habrá dos nuevas rondas de restricciones en 2026 y 2027, con el objetivo de avanzar hacia una agricultura más limpia, sostenible y segura para la población.