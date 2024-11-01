La Secretaría de Educación Jalisco suspendió las clases presenciales del turno vespertino en planteles de colonias de El Salto y Tlajomulco, ante la mala calidad del aire provocada por un incendio en la zona de la Presa El Ahogado.

Las comunidades afectadas son San José del Castillo, Parques del Castillo, El Quince, El Mirador, Galaxia Bonito Jalisco, Zapote del Valle y La Alameda.

La Secretaría de Medio Ambiente activó una Emergencia Atmosférica que permanecerá vigente hasta controlar el siniestro, el cual ha afectado cinco hectáreas.

Autoridades exhortaron a evitar actividades al exterior, cerrar puertas y ventanas y usar cubrebocas al salir. (Foto: Archivo)