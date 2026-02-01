El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que se acabaron las extorsiones en Tequila, por lo que cualquier caso que se cometa en dicho municipio se deberá de investigar, con el fin de evitar lo sucedido durante la administración encabezada por Diego “N”, actualmente encarcelado.

“Tenemos que investigar desde la Fiscalía, desde la Policía Estatal, la promesa nuestra del gobierno federal y del gobierno municipal, se acabaron las extorsiones en Tequila, no puede haber ninguna más”.

Las declaraciones ocurren luego que el municipio informó en un comunicado que hay reportes de personas ajenas al ayuntamiento que han solicitado cobros de forma indebida. (Por Marck Hernández)