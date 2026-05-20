El Sistema de Tren Eléctrico Urbano informó la suspensión temporal del servicio en la Línea 3 de Mi Tren la mañana de este miércoles.

De acuerdo con el reporte oficial, la interrupción ocurrió debido a la presencia de una persona ajena sobre las vías en el tramo comprendido entre las estaciones Mercado del Mar y Belénes.

El organismo indicó que personal operativo ya trabaja en la atención de la situación para restablecer el servicio lo antes posible y pidió comprensión a los usuarios afectados.

La Línea 3 conecta varios puntos del Área Metropolitana de Guadalajara y diariamente moviliza a miles de pasajeros entre Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.