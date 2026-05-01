México rompió el pacto criminal en 2018 y nadie puede acusarle de haber firmado acuerdos con los grupos de la delincuencia, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No, nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos no por abajo de la mesa ni por encima de la mesa con ningún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada, pero sí tenemos de estar muy vigilantes de hasta donde quieren intervenir algunos, ¿eh? Porque no se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso, ni siquiera la verdad, creo que sea el presidente Trump, son algunos que lo asesoran que están ahí”.

El hecho es, señala, que en Estados Unidos hay elecciones en noviembre, y hay quienes quieren que México sea parte de ese escenario, pero no debe ser, porque México no es piñata de nadie. (Por Arturo García Caudillo)