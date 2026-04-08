La Secretaría de Educación Jalisco informó que el Mundial 2026 tendrá un impacto limitado en el calendario escolar, con suspensión de clases el 11 y 18 de junio en todo el estado.

El titular, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que en otros partidos la medida podría aplicarse solo en el Área Metropolitana de Guadalajara, según la logística.

Aseguró que se cumplirán los 185 días efectivos de clases establecidos a nivel federal y que el ciclo escolar concluirá el 30 de junio, sin afectar el cierre académico en la entidad.