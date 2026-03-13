La suspensión provisional obtenida por el exalcalde de Tequila, Diego “N”, no significa que pueda continuar su proceso en libertad, explicó el investigador de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso.

“Él podrá pedir lo que quiera y bueno, en la realidad, pues una suspensión provisional no es decir que ya se vaya a su casa y que enfrente el proceso en libertad, no, está muy lejos de ello, enn mi opinión. En concreto, el punto es que se suspende la audiencia oral, por lo pronto, mientras se resuelve la audiencia incidental y la constitucional”.

Jiménez Reynoso añadió que el exfuncionario enfrenta delitos considerados graves, por los cuales de ser encontrado culpable podría recibir una condena de entre 70 y 130 años de prisión, conforme al Código Penal.

El investigador indicó que la suspensión provisional forma parte de la estrategia legal de la defensa para buscar que el exalcalde enfrente su proceso fuera de prisión. También advirtió que el caso podría sentar un precedente relevante, ya que, de confirmarse las acusaciones, sería uno de los primeros casos de un presunto “narcopolítico” detenido y juzgado durante la actual administración federal. (Por Edgar Flores Maciel)