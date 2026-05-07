Haciendo uso de la facultad que le fue conferida por el Congreso, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei nombró a diversos funcionarios para cubrir vacantes en el instituto.

“Con estos nombramientos la Junta General Ejecutiva queda integrada de manera paritaria en estricto cumplimiento a lo que dispone el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo que dispone el artículo 47 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, la Junta Legal estará integrada por seis mujeres y seis hombres; en tanto que la Junta Ampliada, estará integrada por ocho hombres y diez mujeres, disipando con ello cualquier duda”.

Sin embargo, las designaciones ya fueron impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la mitad de los integrantes del Consejo General, al acusar posibles violaciones al principio de paridad de género y falta de consenso dentro del Consejo General. (Por Arturo García Caudillo)