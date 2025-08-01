En la Liga de Expansión MX los Leones Negros empataron a un gol con el Tapatío, en el estadio Jalisco dentro de la cuarta fecha del torneo.

Saaid Muñoz puso en ventaja a la UdeG y parecía se llevaban los tres puntos, pero al 94 Sergio Aguayo logró la igualada.

Mientras que en Tepatitlán los Alteños vencieron tres goles por cero a los Dorados. Los goles fueron de Leonardo Sámano, Diego Aguilar y Armando Ballesteros. Los de Tepa llegan a 8 unidades y a 7 Tapatío y UdeG. (Por Martín Navarro Vásquez)