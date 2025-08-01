El Querétaro logró su primer triunfo del Torneo Apertura al vencer con un gol de último minuto al Atlético de San Luis 3 goles por 2. Con dos anotaciones de Joao Pedro los Potosinos en dos ocasiones estuvieron arriba en el marcador, pero los Gallos Blancos reaccionaron para dar la remontada con tantos de Ali Ávila, Juan Eduardo Robles y Santiago Homenchenko, este último de penal al minuto 98 y al respecto comentó el argentino.

En Ciudad Juárez, el equipo de los Bravos venció 2-1 al Santos y tuvo que remontar con dos goles en instantes finales para ganar. Cristian Dájome puso adelante a los Laguneros; después al minuto 89 Ángel Zaldívar y después Denzell García al 90, le dieron el triunfo a los Bravos.

Para hoy: León Vs Pachuca, Monterrey-Necaxa, Mazatlán-Tigres, y Cruz Azul-Toluca. (Por Martín Navarro Vásquez)