El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, compareció ante la Comisión Especial de Personas Desaparecidas del Congreso del Estado, donde señaló que, con personal suficiente, el rezago en la identificación de cuerpos podría resolverse en un plazo aproximado de dos años.

Actualmente, el instituto enfrenta limitaciones operativas que prolongan el proceso.

“Considero que, con la cantidad de personas que tenemos aquí, desgraciadamente serían muchos años para poder llegar a ese. Si llegamos a tener personal suficiente, sobre todo para los temas más complejos que es la genética forense, si vamos a tener una cantidad suficiente de peritos, en dos años abatiríamos ese rezago”.

Rivera informó que existen alrededor de mil trescientos cuerpos no identificados, mientras que el resto corresponde a restos o fragmentos.

También reconoció que algunas delegaciones forenses al interior del estado, como las de Puerto Vallarta y Tepatitlán, se encuentran rebasadas en capacidad operativa. (Por Marck Hernández)