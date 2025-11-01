Un incendio masivo en un complejo residencial en Hong Kong deja al menos 44 personas fallecidas y cientos desaparecidas, según autoridades locales.

El siniestro inició en los andamios de bambú instalados por trabajos de reparación y continúa activo, lo que dificulta las labores de rescate en la zona.

Entre las víctimas se encuentra un bombero de 37 años, encontrado con quemaduras graves y declarado muerto tras su traslado al hospital.