Por segunda temporada consecutiva, el lanzador zurdo Tarik Skubal de los Tigres de Detroit es el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana del Béisbol de Grandes Ligas. Después de Pedro Martínez que lo hizo en 1999 y 2000, Skubal es el primer pitcher que gana en años seguidos; tras superar en las votaciones al zurdo Garrett Crochet, de los Medias Rojas de Boston y al derecho Hunter Brown, de los Astros de Houston.

En la Liga Nacional el ganador fue, Paul Skenes, quien conquistó el premio Novato del Año la temporada pasada y ésta el Cy Young. El abridor de los Piratas de Pittsburgh, terminó la temporada con 10 ganados y 10 perdidos en 32 aperturas. (Por Manuel Trujillo Soriano)