Pese a que oficialmente no fue convocado para los encuentros de la última fecha FIFA del año contra Uruguay y Paraguay, el portero veterano del Aris Limassol de Chipre, Guillermo Ochoa, viajó a México para grabar algunos comerciales con el uniforme de la Selección Nacional junto con Luis Ángel Malagón, según fotografías que el propio guardameta compartió en redes sociales. Lo que provocó que muchos aficionados den por hecho que Memo Ochoa estará en la convocatoria final para el Mundial del próximo año.

Jugadores como Gilberto Mora, Armando la “Hormiga” González y Obed Vargas tienen con que ganarse un lugar en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026, indica el mediocampista del Seattle Sounders, quien pide confianza en los jóvenes.

“Un poco de presión pero responsabilidad bonita, creo que no importa la edad, cuando estas en selección y van a estar muchos ojos en ti, creo que los que hemos estado acá antes han ligado con esa presión de buena manera. Somos jugadores jóvenes y estamos acá intentando aprender de los mayores, del cuerpo técnico de los que ya ah estado en mundiales y este ambiente del cual estamos rodeados nos va a ayudar mucho, obviamente se va a venir un recambio en selecciones y si queremos aspirar a eso tenemos que confiar en el joven, pero también el joven tiene que demostrar”.

El Tri que dirige Javier Aguirre enfrentará este sábado a Uruguay en Torreón. (Por Manuel Trujillo Soriano)