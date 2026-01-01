Pedir una tarjeta para que los niños y niñas de 5 a 12 años accedan de manera gratuita al servicio de transporte público, es una medida que le permite al Gobierno del Estado comprobar el gasto, explica el secretario de Transporte en Jalisco, Diego Monraz Villaseñor.

“Obviamente se hizo el análisis, pero jurídicamente no tendríamos cómo soportar si un transportista mañana nos dice, a mi camión se subieron cien niños, me deben cien viajes, y cómo los compruebo, estaríamos pagando de más, estaríamos haciendo un mal uso del recurso público y obviamente no soportaríamos ninguna auditoría que pudiera soportar la comprobación del gasto. Es un tema de responsabilidad del dinero público”.

Esta es la razón, dice Monraz Villaseñor, por la que simplemente no se puede permitir el ingreso gratuito a las niñas y niños de esta edad, sin su tarjeta de identificación.

Por lo pronto, este programa entrará en vigor el próximo 30 de abril en beneficio de 75 mil infantes. (Por Gricelda Torres Zambrano)