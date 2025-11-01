México presentó en la Expo Transporte ANPACT 2025 el Taruk, un autobús eléctrico desarrollado y fabricado íntegramente en el país por la empresa MegaFlux.

El modelo, cuyo nombre significa “correcaminos” en yaqui, apuesta por la soberanía tecnológica al integrar componentes, software e ingeniería nacionales.

Con autonomía de hasta 350 kilómetros, capacidad para 60 pasajeros y adaptación para personas con discapacidad, opera con cero emisiones y ofrece costos hasta ocho veces menores que un camión diésel, según la compañía.

Su primera versión recorrió 12 ciudades y MegaFlux negocia la incorporación de 800 unidades en 18 municipios.

Las primeras 66 comenzarán a circular en Chetumal, donde se instalará una estación de carga con energía solar.

El proyecto busca impulsar un transporte más limpio ante la futura prohibición de vehículos a diésel.