Con una inversión de 159 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció la construcción de caminos artesanales para comunicar pueblos de la zona wixárika.

Según la información entregada por la delegación Jalisco, el programa consiste en la contratación de los mismos pobladores para el desarrollo del proyecto que será de 20 kilómetros en los municipios Mezquitic y Tuxpan de Bolaños.

La intención será crear los caminos Tezompa-Nueva Colonia, Cerro de la Puerta-Santa Catarina Cuescomatitlán, Cerro del Niño-San Miguel Huaixtita, Cerro del Pescado-Ocota de la Sierra y Bajío de las Gallinas-San Sebastián.

El proyecto de caminos artesanales prevé que finalicen antes del 2026. (Por Gustavo Cárdenas)