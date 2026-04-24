Alrededor de 100 taxistas se manifiestan con una marcha a vuelta de rueda sobre la avenida Lázaro Cárdenas, con dirección al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, para exigir la liberación de sus unidades, que según denuncian fueron retiradas por elementos de la Guardia Nacional en la terminal aérea.

El contingente, que inició movilizaciones desde la noche anterior en distintos puntos de la ciudad, busca llegar al acceso principal del aeropuerto, donde advierten que podrían mantener un bloqueo, similar al realizado semanas atrás por conductores de plataformas digitales.

La protesta continúa luego de que una reunión sostenida esta tarde con el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, no arrojara acuerdos favorables para los inconformes.

Actualmente, los manifestantes se aproximan a la carretera a Chapala, ocupando dos carriles de circulación, lo que ha generado afectaciones viales en la zona de El Álamo. Los taxistas demandan a autoridades federales y estatales que se les permita prestar servicio en la central aeroportuaria. (Por Edgar Flores Maciel)