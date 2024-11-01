La inseguridad que prevalece en diversas regiones del país ha disparado los costos operativos de las empresas exportadoras hasta en un 30 por ciento. Así lo advirtió Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo de Comercio Exterior de Occidente.

Explicó que el sobrecosto afecta rubros como el pago de seguros, la contratación de vigilancia privada, los sistemas antirrobo y los traslados de mercancía, entre otros conceptos.

Landeros Volquarts precisó que, de manera ordinaria, las empresas dedican entre el diez y el veinte por ciento de sus costos en comercio exterior a la protección de sus mercancías frente al crimen organizado. Sin embargo, en los casos más críticos ese porcentaje ha escalado hasta el treinta por ciento.