Ante la cercanía del Mundial, taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunciaron que a partir de este miércoles, y de manera permanente, realizarán movilizaciones en las terminales 1 y 2, mismas que se replicarán a los demás aeropuertos del país.

Acusan que el Gobierno Federal sigue apoyando “en lo oscurito” a las aplicaciones como Uber y Didi para que trabajen sin pagar permisos y cuotas establecidos desde hace más 40 años.

Todo ello, argumentaron, ha provocado que los propietarios de los autos de alquiler, se hayan podido extender y de manera ilegal, por todas las terminales aéreas del territorio nacional, sin que ofrezcan seguro del pasajero en caso de robo, accidente o falla mecánica de la unidad.