El juicio del líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, de su madre Eva García de Joaquín y del colaborador Joram Núñez Joaquín, acusados de crimen organizado, tráfico sexual y trata, será el 15 de marzo de 2027.

Esto estableció la jueza Loretta A. Preska durante la audiencia para revisar avances, realizada esta mañana en Nueva York.

El Fiscal Federal Adjunto informó que habrá dos entregas más de pruebas y la siguiente audiencia para revisar los avances es el 23 de septiembre.