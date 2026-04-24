Luego de más de dos horas de bloqueo, alrededor de 100 taxistas liberaron el ingreso principal al Aeropuerto Internacional de Guadalajara tras alcanzar un acuerdo momentáneo con autoridades federales.

La protesta obligó a miles de trabajadores y viajeros a caminar hasta cuatro kilómetros para ingresar a la terminal aérea, lo que generó afectaciones en vuelos y movilidad, incluyendo casos de pasajeros que perdieron sus itinerarios.

De acuerdo con los inconformes, la movilización derivó de la retención de sus vehículos por parte de elementos de la Guardia Nacional, presuntamente por prestar servicio de transporte hacia la terminal.

Tras la presión, las unidades fueron devueltas a los taxistas, quienes retiraron el bloqueo. Actualmente, la circulación sobre carretera a Chapala y el acceso al aeropuerto se encuentra restablecida.

No obstante, los manifestantes señalaron que el conflicto con autoridades federales no ha sido resuelto de fondo y permanece sin una solución definitiva. (Por Edgar Flores Maciel)