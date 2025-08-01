Taylor Swift presentó en el podcast New Heights, de Travis y Jason Kelce, los detalles de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, inspirado en vivencias tras bambalinas de su gira The Eras Tour.

El disco, que incluirá 12 temas —entre ellos una colaboración con Sabrina Carpenter— saldrá a la venta el 3 de octubre de 2025 en formato físico y digital.

Swift explicó que buscó un proyecto conciso, sin versiones extendidas, y que las canciones reflejan la energía y dramatismo de su vida durante la gira.

La portada la muestra con traje de cabaret sumergida en agua, evocando sus rutinas nocturnas en tour.

El anuncio generó gran expectativa entre sus seguidores, y el episodio del podcast ya supera los 10 millones de vistas.