Autoridades federales y estatales catearon una finca en la Delegación Jesús Aguirre, en Teocaltiche, tras un enfrentamiento ocurrido el nueve de agosto entre dos hombres armados y elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado.

En el inmueble se hallaron chalecos balísticos y un fuerte olor a marihuana, lo que motivó la orden de cateo.

El operativo permitió decomisar tres chalecos tácticos, equipo de comunicación, seis cargadores y 146 kilos de marihuana, así como un narcoinvernadero con 527 plantas.

Todo quedó a disposición del Ministerio Público Federal para continuar la investigación por delitos contra la salud.