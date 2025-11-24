Técnicos y profesionistas de Pemex bloquearon se manifiestan para exigir un incremento salarial de 4.5 por ciento, equivalente al otorgado al personal sindicalizado en octubre.
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros acusó a la empresa de excluir a 22 mil trabajadores del ajuste, pese a contar con registro oficial como sindicato.
Los manifestantes denunciaron una reestructuración “violatoria e ilegal”, así como despidos y presiones asociados al Plan Estratégico 2025-2035.
Técnicos y profesionistas de Pemex demandan aumento salarial
