El Gobierno de Jalisco confirmó que el gusano barrenador del ganado quedó contenido en Encarnación de Díaz, único municipio donde se detectó un caso, luego de aplicar un operativo conjunto con autoridades federales bajo protocolos internacionales.

Detalló que la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria instaló trampas e implementó control biológico mediante la liberación de moscas estériles, acciones que permitieron declarar al gusano barrenador como inactivo y regresar al estado a la lista nacional libre de casos.

Autoridades mantendrán vigilancia permanente en áreas de riesgo y pidieron a la población no manipular las trampas utilizadas en el monitoreo epidemiológico.